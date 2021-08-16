США заблокирует резервы Афганистана

Резервы Центробанка Афганистана, размещенные в США, будут недоступны для талибов (запрещено в России), сообщили AFP со ссылкой на администрацию Президента США.

«У талибов не будет доступа к денежным резервам Центрального банка, которые афганское правительство держит в Соединенных Штатах. Активы Центрального банка, которыми располагает афганское правительство в Соединенных Штатах, не будут переданы талибам», – заявил в понедельник, 16 августа, представитель администрации Байдена.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), валовые резервы Центрального банка Афганистана на конец апреля составляли 9,4 миллиарда долларов.

По информации, которой располагает AFP, Вашингтон может заблокировать помощь, запланированную МВФ и Всемирным банком для Афганистана. США так уже поступала с другими странами, правительство которых не признает, например, – с Венесуэлой. Отвечая на вопрос AFP, представитель МВФ отказался комментировать возможное приостановление помощи Кабулу. Между тем Всемирный банк да последнего момента реализовывал несколько проектов развития в Афганистане и на сегодняшний день предоставил 5,3 миллиарда долларов, в основном в форме грантов.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 16.08.21

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