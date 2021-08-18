В Европе снижалась цена на газ из-за ошибочного сообщения о запуске «Северного потока-2»

После появившихся сегодня сообщений о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку- 2» цена на газ в Европе в ходе торгов снизилась почти на 10% по сравнению с показателем днем ранее. К вечеру цена отыграла часть падения, – об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ICE.

Снижение цены произошло на фоне появления в системе европейского газотранспортного оператора Gascade данных о прокачке газа через точку выхода «Северного потока – 2» на территории Германии в период 15:00 – 17:00 мск.

Интерфакс сообщил, что позднее представитель Gascade оперативно опроверг эти данные.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до значения в $509 за 1 тыс. куб. м, или €42,5 за МВт⋅ч, при этом днем ранее торги закрылись на отметке в $562 за 1 тыс. куб. м.

16 августа цена на газ в Европе в ходе торгов почти достигла отметки в $580 за 1 тыс. куб. м.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 18.08.21

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