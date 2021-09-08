У США в октябре могут закончиться деньги

Резервы США будут исчерпаны в октябре, и страна впервые в истории не сможет выполнять свои обязательства, – заявила министр финансов США Джаннет Йеллен. Она призвала конгресс, как можно скорее увеличить лимит государственного долга, – пишет АЭИ Прайм.

В письме главы американского Минфина законодателям, опубликованном пресс-службой финансового ведомства США, говорится: «Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства. Согласно последним данным, средства и чрезвычайные меры, скорее всего, будут исчерпаны в октябре».

Джанет Йеллен отметила, что промедление в том, что касается повышения потолка госдолга, «может нанести непоправимый ущерб американской экономике и мировым финансовым рынкам».

Министр финансов США в письме обращает внимание, что задержка, ставящая под вопрос способность федерального правительства выполнять все свои обязательства, вероятно, нанесет непоправимый ущерб экономике США и глобальным финансовым рынкам.

«Со всем уважением я призываю конгресс безотлагательно действовать, чтобы защитить полное доверие и уважение к Соединенным Штатам», – обращается в своем письме к Конгрессменам Джанет Йеллен.

В случае, если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Министр финансов США неоднократно предупреждала Конгресс об угрозе дефолта.

Республиканцы, в свою очередь, ранее заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если Джо Байден и демократы не согласятся сократить расходы или принять другие меры по сокращению госдолга.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 08.09.21

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