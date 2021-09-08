Завершена сделка между ВТБ и «Первым каналом»

Банк ВТБ стал владельцем 32,89% акций АО «Первый канал», таким образом, сделка по вхождению ВТБ в капитал «Первого канала» закрыта, – пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение банка.

О том, что сделка будет закрыта в ближайшее время, говорил на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2021 во Владивостоке.

«Мы считаем, что «Первый канал» вполне может зарабатывать приличные деньги, платить дивиденды, чего раньше не было, и на это мы нацелены», – заявил глава ВТБ

Также Андрей Костин заявил, что ВТБ, как финансовый партнер, прежде всего, будет стараться помочь менеджменту в улучшении именно коммерческой составляющей. При этом, он отметил, что «договариваться с государством тоже надо».

До сделки контрольный пакет акций «Первого канала» находился у государства, структуры «Национальной медиа группы» контролировали 29%.

В декабре 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении доли государства в АО «Первый канал» с 51% до 34%. Одновременно в целях финансового оздоровления «Первого канала» было принято решение увеличить его уставный капитал. ВТБ, который в 2019-2020 годах был совладельцем канала, выразил готовность вновь стать его акционером, том числе через конвертацию части кредита в акции.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.09.21

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