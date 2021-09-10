Афганистану угрожает кризис наличных национальных денег

Иностранные компании, которые раньше печатали банкноты для Афганистана, больше не смогут это делать из-за экономических санкций США, – сообщает французское агентство AFP

Талибам*,столкнувшимся с замораживанием резервов страны, придется решать такую ​​прозаическую проблему, как печать банкнот, заявил в пятницу бывший управляющий Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади.

«Доступ к долларам будет жестко ограничен, это очевидно, но есть также вопрос о местной валюте, «афгани»», – подчеркнул Ахмади во время виртуальной конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

В Афганистане нет своей типографии. Контракты на печать банкнот были подписаны с иностранными специализированными компаниями, в частности, с польскими и французскими. Польская компания должна была отгрузить два миллиарда «афгани» в конце августа, но этого не произошло по понятным причинам. Французская компания должна была напечатать дополнительно 100 миллиардов «афгани», но она еще не начала их производить. Из-за экономических санкций США эти компании больше не смогут печатать банкноты для Афганистана, по тем же причинам талибам будет сложно обратиться в другую страну, например, в Россию или Китай.

«Таким образом, это будет новым препятствием для режима талибов*», – заявил Аджмал Ахмади.

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