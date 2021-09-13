В январе 2022 года в России начнут тестировать цифровой рубль

Банк России не видит никаких препятствий для внедрения цифрового рубля и начинает его тестировать в январе 2022 года.

Первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова заявила, что «Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года. В настоящее время идет активная разработка платформы. Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Тестирование будет проходить в несколько этапов и предусматривает разные сценарии и различные виды операций. По результатам этого будут разработаны необходимые поправки в законодательство, а также дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

В сообщении пресс-службы регулятора говорится также, что «платформа цифрового рубля – это новая платежная инфраструктура, уникальная по своим качествам и функциям. Это один из ключевых проектов Банка России. Именно поэтому мы внесли его в Стратегию-2030 уже сейчас»

В Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной ЦБ и Минфином, отмечается, что запуск третьей формы денег, а именно – цифрового рубля, выпускаемой Банком России, – станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года.

Москва, Иван Бабурин

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