Visa снизила размер комиссии для фаст-фуда

Для предприятий фастфуда в России снизила размер межбанковской комиссии платежная система Visa, – сообщает пресс-служба Visa.

Комиссию, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту при оплате картой, Visa снизила для предприятий фастфуда до 0,5% при условии, если сумма чека не превышет500 рублей. До этого снижения комиссия по большинству карт составляла 0,95%, а по премиальным до 2,35%. Таким образом, Visa фактически уравняла уличный фастфуд с крупнейшими ресторанами быстрого питания, для которых ставка 0,5% действует уже не первый год, – пишет КоммерсантЪ.

Однако, с 1 февраля 2022 года для супермаркетов Visa за прием карт межбанковскую комиссию увеличит. Помимо этого, в течение 2022 года будет отменен ее льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб.

В пресс-службе Visa заявили, что они периодически пересматривают ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Принятие новых программ межбанковской комиссии нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 13.09.21

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