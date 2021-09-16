Арабские Эмираты инвестируют в Великобританию 10 миллиардов фунтов

Объединенные Арабские Эмираты инвестируют 10 миллиардов фунтов (около 11,7 миллиардов евро) в секторы технологий, инфраструктуры и энергетики Соединенного Королевства, объявил в четверг Mubadala, суверенный фонд благосостояния, расположенный в Абу-Даби, – пишет Le Figaro.

«Обязательство ОАЭ инвестировать 10 миллиардов фунтов (около 11,7 миллиардов евро) в различные секторы Великобритании рассчитано на пять лет», – говорится в заявлении Mubadala.

Означенная выше сумма дополняет инвестиционное партнерство между двумя странами, начатое в марте 2021 года, с первоначальным обязательством в размере 800 миллионов фунтов (928 миллионов евро) со стороны Mubadala и 200 миллионов (234 миллиона евро) со стороны Соединенного Королевства в области науки», – говорится в пресс-релизе Mubadala.

По заявлению генерального директора Mubadala Халдуна аль-Мубарака, эта инициатива «будет способствовать значительному увеличению инвестиций» в секторы технологий, инфраструктуры и энергетики. Это ключевые секторы, которые лежат в основе экономического роста двух стран».

Со своей стороны министр по инвестициям Великобритании Джерри Гримстон сказал, что партнерство «расширит обмен знаниями, навыками и идеями» между двумя странами.

Объявление о новой инициативе между двумя странами было сделано в четверг, 16 сентября, во время визита в Соединенное Королевство Мохаммеда бен Заида, наследного принца Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов.

Новое партнерство предусматривает также сотрудничество британского гиганта BP с национальной нефтяной компанией Абу-Даби и компанией Masdar в области возобновляемых источников энергии.

Партнерство также планирует укрепить и военные связи между Соединенным Королевством и Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне натянутых отношений с Ираном.

Mubadala – один из крупнейших суверенных фондов в мире, инвестирующий в различные сектора по всему миру.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 16.09.21

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