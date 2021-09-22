В США хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом

Законодатели США хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке, – сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованный на сайте конгресса США.

Поправка, предписывающая «вводить санкции для запрета покупки и продажи американцами вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках» была одобрена накануне. Поправка была предложена демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом.

Поправка также обязует национальную разведку проводить анализ зарубежного вмешательства по итогам каждых промежуточных и президентских выборов в США и предписывает президенту после ознакомления с данными разведки принимать решение о продлении или снятии санкций.

«Меры в отношении размещаемого на вторичном рынке суверенного долга являются свидетельством эскалации санкционного режима», – поясняет смысл принятия поправки агентство Блумберг.

В соответствии с текстом поправки запрет будет нацелен на выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и казначейством облигации в любой валюте со сроком погашения более 14 дней. Ранее США ввели санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США с 14 июля было запрещено покупать российские гособлигации при первичном размещении, но это не касалось вторичного размещения.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким, несмотря на санкции США, которые несут упущенную выгоду американским финансовым институтам.

Вашингтон, Иван Бабурин

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