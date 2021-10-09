В России разработали новую систему оплаты труда медиков

Правительство России разработало новую систему оплаты труда медиков. Зарплата будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат, рассчитанных по единым для всей страны параметрам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», над проектом работали Минтруд, Минздрав, ВНИИ труда, Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), профсоюз медработников и представители медицинского сообщества.

Предполагается, что при отраслевой системе оплаты труда уровень зарплаты не будет зависть от нагрузки.

«Сейчас в стране существуют колоссальные различия в зарплатах специалистов, выполняющих одну и ту же работу, этот показатель отличается не только по регионам, но и по учреждениям одного субъекта, – пишет «Коммерсант» со ссылкой но собственные источники. – Эти различия сформировались после того, как правительство отдало полномочия по установлению систем оплаты труда в регионы, в свою очередь, почти в 40 регионах их передали главврачам учреждений».

Перед разработчиками новой системы стояла задача сделать схему прозрачной, чтобы люди понимали, как, за что и почему они получают именно эту сумму.

Согласно проекту, размер оклада будет рассчитываться с учетом трех новых величин:

расчетная величина – это базовый показатель методики, равный 13,6 тыс рублей (МРОТ в 2022 году)

коэффициент дифференциации окладов в зависимости от должности работника (коэффициент сложности) – зависит от выполняемой работы. Предусмотрены 16 должностных групп, охватывающих более 200 видов работ – от санитара (коэффициент сложности 1), медсестры (1,35) до врача-специалиста, оказывающего первичную медпомощь (2,23) и заведующего хирургическим отделением (3,13).

коэффициент экономического развития региона – рассчитывается на основе региональной медианной зарплаты. Его величина будет составлять от 1 до 3,08 в целом по стране, а в регионах-«пилотах» – от 1 до 1,38.

Сегодня доля оклада в зарплате у медработников в среднем по стране не превышает 40%, согласно новой системе она должна возрасти до 64% для младшего и среднего медперсонала и до 57% для врачей.

Вторая составляющая зарплаты – компенсационные выплаты. Всего их предусмотрено восемь видов, в том числе доплаты за работу в ночное время, в особых климатических условиях, за работу с вредными и опасными условиями труда. Размер компенсаций будет варьироваться от 4% до 60% от размера оклада работника.

Третья составляющая – стимулирующие выплаты: 16 видов, включая надбавки за работу в сельской местности, в выездных бригадах санавиации, наставничество, выявление онкологических заболеваний. Размер стимулирующих – от 10% до 60% от оклада.

Сегодня новой системе доля оклада в зарплате у медработников ожидаемо вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей – до 57%.

Разработчики обещают, что размер зарплат вырастет в любом случае, особенно в тех регионах, где заработные платы медицинского персонала занижены. При этом не уточняется, относительно чего произойдет рост – суммы получаемой на руки или суммы из расчета работы на 1 ставку. Поясняется лишь, что размер зарплат будет напрямую связан с квалификацией и опытом конкретного специалиста – это должно стимулировать медработников повышать профессионализм, а не нагрузку.

В 2022 году систему апробируют в 7 пилотных регионах: минимальный прирост средних зарплат составит 2%, максимальный – 78%.

Общие расходы на оплату труда медперсонала и врачей в пилотных регионах вырастут более чем на 30% или на 28 млрд рублей в годовом исчислении. Эту сумму предлагают выделить из федерального бюджета.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.10.21

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