Годовая инфляция в России продолжает ускоряться

Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам августа Росстат оценил годовую инфляцию на уровне 6,68%, по итогам сентября – 7,4%.

Основным фактором разгона инфляции в текущем месяце останется продовольствие из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Аналитики предполагают, что к концу года наибольший рост цен будет зафиксирован в категории непродовольственных товаров, к которым относятся бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.10.21

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