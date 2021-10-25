Курс евро упал ниже уровня июля 2020 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал на 1,07%, до ₽80,99 по состоянию на 19:09 мск, свидетельствуют данные торгов. В последний раз европейская валюта стоила дешевле ₽81 более года назад – в июле 2020 года, – сообщает РБК.



Курс доллара снижается на 0,81%, до ₽69,77.



Как рассказал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин,

факторами поддержки рубля стали крупные налоговые выплаты, высокие цены на энергоносители и более сильное, чем ожидалось, повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 75 б.п. – до 7,5% при сохранении жесткой риторики, которая предполагает продолжение цикла повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

СВо своей стороны, эксперты BCS Global Markets ожидают дальнейшего укрепления позиций российской валюты. Более жесткая, чем ожидалось ранее, монетарная политика в России окажет дополнительную поддержку курсу рубля, считают аналитики. Они снизили свой прогноз курса доллара на конец текущего года с ₽71,1 до ₽69,5, – сообщает РБК.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 25.10.21

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