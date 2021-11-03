Сбербанк решил продать несколько «дочек»

Пресс-служба Sberbank Europe AG сообщает, что кредитная организация приняла решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели.

Сбербанк Европа подписал соглашение о продаже дочек в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро,162 филиалами и около 600 000 клиентов (по данным на конец 2020 года). При этом Сбербанк Чехия (Sberbank Czech Republic) останется во владении Сбербанк Европа и продолжит работать по текущей бизнес-модели.

«Соглашение подписано с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. AIK Banka является основным активом банковской группы AEC Ltd., входящей в крупный сербский диверсифицированный холдинг MK Group, рассказали в пресс-службе Сбербанка. Последний занимается в том числе сельскохозяйственным бизнесом, гостиницами и недвижимостью. Отмечается, что AIK Banka уже работает в этой части Европы и стремится расширить свое присутствие в соответствии со своей долгосрочной стратегией – стать одной из ведущих банковских групп в Юго-Восточной Европе», – пояснили в пресс-службе.

Общая сумма сделки составит примерно 500 млн евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером.

Как отметили в банке, сделка должна быть согласована локальными и международными регуляторами, а также локальными антимонопольными ведомствами.

«Закрытие сделки ожидается в 2022 году после одобрения регуляторов», – сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк Европа вошел в состав группы Сбербанка в 2012 году, когда последняя приобрела австрийскую банковскую группу Volksbank AG. Сбербанк Европа в настоящее время представлен на восьми рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине в Сараево и Бане Луке, Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 03.11.21

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