В Китае впервые использован цифровой юань

На China International Import Expo (CIIE) – Международной торговой выставке китайских товаров в Шанхае впервые была использована китайская цифровая валюта e-CNY, – сообщает издание Синьхуа.

e-CNY – это цифровая версия фиатной валюты, выпущенная Народным банком Китая и управляемая уполномоченными операторами. Цифровой юань является гибридным финансовым инструментом, имеющим статус законного платежного средства на территории КНР и слабую связь со счетами.

В Четвертой CIIE в этом году принимают участие порядка 3000 компаний из 127 стран и регионов. Представители этих предприятий и другие участники ярмарки могут использовать цифровой юань в ресторанах, стендах и торговых автоматах при оплате еды или покупке сувениров.

Банком Китая на месте проведения CIIE было установлено шесть стендов для оказания помощи желающим завести электронный кошелек в юанях. Как отметил сотрудник банка Чу Ифэн, ежедневно к каждому стенду обращаются от 60 до 80 человек.

Развитие китайской системы цифрового юаня нацелено на создание новой формы национальной валюты, которая удовлетворяла бы спрос населения на наличные деньги в эпоху цифровой экономики.

Проект по исследованию и разработкам в области e-CNY был запущен в Китае в конце 2017 года Центробанком.

По состоянию на 30 июня 2021 года, цифровой юань применялся в более чем 1,32 млн. случаев, а именно при оплате коммунальных платежей, услуг общественного питания, транспорта, покупок и государственных услуг.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 08.11.21

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