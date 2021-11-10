В 2022 году могут подорожать интернет и телевидение

Согласно результатам опроса топ-менеджеров операторов, проведенного нынешней осенью агентством TelecomDaily, в 2022 году стоимость услуг фиксированной связи, а именно, домашнего интернета и платного ТВ в России могут вырасти примерно на 10%. Услуг мобильной связи обнародованные данные не касаются, подчеркивают в агентстве, – пишут Известия.

Как отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, о готовности поднять стоимость услуг заявили 78% респондентов, при этом 48% опрошенных не исключили рост на 10% и выше. Впрочем, по сравнению с 2020 и 2021 годами, когда тарифы ежегодно увеличивались на 12-15%, темпы их роста могут сократиться.

В конце 2020 года планировали повысить (и в итоге повысили) тарифы более чем на 10% не 48%, а 74% компаний. При этом 20% компаний вообще не планируют увеличения цен, а 2% не исключает их снижения.

Глава TelecomDaily также отметил, что помимо инфляции, грядущий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

«На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей. Ранее удорожание было связано с ростом курса доллара и евро, а теперь – с глобальным дефицитом комплектующих», – сообщил Известиям Денис Кусков.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.11.21

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