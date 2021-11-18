Россиянка отдала мошенникам полмиллиона рублей за возврат денег из финансовой пирамиды

68-летняя жительница Омска дважды стала жертвой мошенников. Первый раз женщина вложила 2 млн рублей в финансовую пирамиду, а потом потратила полмиллиона, чтобы вернуть потерянные деньги. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Несколько лет назад пенсионерка разместила почти 2 млн рублей в кредитном потребительском кооперативе, который позже оказался финансовой пирамидой. Деньги женщина потеряла, но постоянно искала способы вернуть вложения.

«Одним из перспективных, на ее взгляд, вариантов оказалась юридическая компания из Ростова-на-Дону, о которой она узнала от своих знакомых и сразу же связалась со специалистами», – сообщили в полиции. На протяжении месяца псевдо-юрист высылал документы и консультировал пенсионерку по поводу возврата ее средств из европейских банков, где они якобы находятся.

При этом специалист заявил, что деньги лежали на счетах, за обслуживание которых никто не платил, а потому необходимо срочно внести 8% от общей суммы. Женщина перевела лжеюристу 531 тысячу рублей. Затем от нее потребовали оплатить еще и налоговый сбор. В этот момент пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

Омск, Зоя Осколкова

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