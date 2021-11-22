«Газпром» может прекратить недавно возобновленные поставки газа в Молдавию

Официальный представитель ПАО «Газпром» Сергей Куприянов заявил телеканалу НТВ, что через 48 чалов «Газпром» может прекратить поставки газа в Молдавию из-за отсутствия оплаты по текущему контракту.

Куприянов сделал следующее заявление: «Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении Газпрома, а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, Газпромом было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ. Очередной срок текущих платежей – 22 ноября. В связи с этим сегодня Газпром в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены».

Куприянов также подчеркнул, что Газпром «крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств».

Как сообщает деловое издание Ведомости, Газпром Молдавия и 29 октября продлили договор о поставке газа сроком на пять лет. Согласно новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд. кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной.

Со своей стороны, власти Молдавии уверяют, что не получали уведомления от Газпрома о возможном прекращении поставок газа из-за неуплаты, – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу молдавского министерства инфраструктуры.

«Мы не получали подобного уведомления», – заявили в министерстве инфраструктуры, возглавляемом вице-премьером республики Андреем Спыну, проводившим переговоры с Газпромом.

Москва, Иван Бабурин

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