В России на реализацию соцполитики будет выделено более 18 трлн. рублей

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова рассказала, что в проекте федерального закона о бюджете на 2022 – 2024 годы предполагается выделение более 18 трлн. рублей на социальную политику. Если сравнивать 2021 и 2024 годы, то рост составит 13,5%, – сообщает Парламентская газета.

По мнению Кузнецовой «все это говорит о том, что, во-первых, государство сохраняет ранее взятые на себя социальные обязательства. Во-вторых, поэтапно наращиваются меры поддержки людей».

Вице-спикер также обратила внимание, что в проекте бюджета заложено увеличение размера прожиточного минимума, который в 2022 году составит для трудоспособного населения 13 793 рубля, а также увеличение материнского капитала при рождении второго, третьего и последующих детей до 665 тыс. рублей.

Москва, Иван Бабурин

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