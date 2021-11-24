Газпром в виде исключения не будет отключать Молдавию от газа

Официальный представитель ПАО «Газпром» Сергей Куприянов в среду, 24 ноября, заявил, что компания «не будет отключать газ Молдове. Российская сторона дала отсрочку по платежам до пятницы».

Правительство Молдовы обратилось к Газпрому с просьбой не прекращать поставки газа из-за несвоевременной оплаты. Российская энергетическая компания сообщила, что готова подождать оплату в виде исключения.

«Газпром в виде исключения и, проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться в этом случае граждане Молдовы, согласился с этой просьбой», – сказал Куприянов.

В среду 24 ноября, молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Газпром готов подождать оплату от Молдовы до пятницы, 26 ноября.

Напомним, после длительных переговоров Молдова и ПАО «Газпром» 29 октября Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении истекающего контракта по газу еще на пять лет. Стороны подписали газовый контракт. Молдова договорилась покупать газ у России с ноября по новому пятилетнему договору – по цене 450 долларов за тысячу кубометров.

Однако ранее стало известно, что молдавская сторона не провела в срок (понедельник, 22 ноября) очередной платеж за поставки, в связи с чем поступление российского газа в республику могло было остановиться уже через двое суток.

Москва, Иван Бабурин

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