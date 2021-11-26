Молдавия погасила долг за газ по текущим платежам

Официальный представитель ПАО «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что «Молдавия расплатилась по текущим платежам. «Газпром» проявил добрую волю и дал отсрочку, хотя имел все основания прекратить поставки. Проблема снята».

При этом представитель «Газпрома» отметил, что компания имела все основания прекратить поставки газа.

Ранее в пятницу, 26 ноября, пресс-служба «Молдовагаза» сообщила, что республика погасила задолженность перед «Газпромом» в размере 74 миллиона долларов.

Комментируя ситуацию, сложившуюся в Молдавии с платежами за газ, официальный представитель ПАО «Газпром» заявил: «Сам факт того, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. А значит, кризис неплатежей может повториться. Мы рассчитываем, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед «Газпромом» в полном объеме».

Москва, Иван Бабурин

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