По итогам года «Газпром» ожидает рекордную выручку от экспорта

Замглавы департамента ООО «Газпром экспорт» Андрей Зотов в ходе телефонной конференции сообщил, что «Газпром» ожидает самой высокой выручки от экспорта газа за последние шесть лет.

«Суммарная выручка, которая прогнозируется по 2021 году будет самой высокой за последние шесть лет. Финансовый результат превалирует над физическими объемами поставленного товара. А какой будет физический объем, мы с вами увидим после 15 января 2022 года, когда будут подписаны последние акты сдачи-приемки газа по декабрю», – сказал Андрей Зотов.

Москва, Иван Бабурин

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