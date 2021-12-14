В Европе к концу дня цена газа превысила полторы тысячи долларов

В Европе течение вторника, 14 декабря, к концу торгов спотовая цена газа ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 128,68 евро за МВт.ч, или – $1504 за тысячу кубометров, – сообщает Интерфакс.

В ноябре контракт «на день вперед» торговался на TTF в среднем по $945, в декабре – $1158 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $515.

Ощутимо цены на газ подскочили в понедельник, 13 декабря, в связи с комментариями новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода «Северный поток 2».

Следует отметить, что на наступившей неделе серьезно упала генерация из возобновляемых источников. В понедельник вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии Европе составил лишь 10,1% при среднем значении 15,6% на прошлой неделе (6-12 декабря), о чем свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 62,41% от их максимальной вместимости (данные на утро понедельника) – это на 16,8 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.

Напомним, что 5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с заявлением, в котором попросили Евросоюз разработать инструментарий для оперативного реагирования на скачки цен на газ.

Москва, Иван Бабурин

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