Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубов

В ходе торгов в четверг, 16 декабря, цена газа в Европе преодолела отметку в $1600 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:29 мск выросла до $1602 за 1 тыс. куб. м (€137 за 1 МВт•ч).

Напомним, что последний раз отметку в 1600 долларов за тысячу кубов цена на газ преодолевала 6 октября, тогда ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF достигали 1607,2 доллара за тысячу кубометров.

Следует отметить, что исполнительный директор ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) ФРГ Себастьян Блешке 16 декабря сообщил, что заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась до 59%, – это на сегодняшний день это «исторический минимум» по сравнению с предыдущими годами.

Москва, Иван Бабурин

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