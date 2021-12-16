В России могут запретить инвестирование в криптовалюты

Инвестиции в криптовалюты в России, хочет запретить Центробанк. Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны видит риски для финансовой стабильности в растущем числе транзакций с такими активами, – сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Российский ЦБ сейчас ведет с участниками рынка и экспертами переговоры о возможном запрете. Мера может начать действовать для новых покупателей подобных активов, но не затронет тех, кто приобрел криптовалюту ранее, сказал один из источников Reuters. Другой же собеседник агентства заявил, что нынешняя позиция регулятора заключается «в полном отказе» от всех криптовалют.

Как сообщает издание Ведомости, по данным ЦБ, представленным 25 ноября этого года, ежегодный объем операций с криптовалютой в России составляет примерно $5 млрд. Так, россияне являются одними из наиболее активных участников данного рынка. При этом регулятор напомнил, что операции с подобными активами сопряжены с существенными рисками для финансовой стабильности и инвесторов, потому что из-за своего децентрализованного характера криптовалюты используются в преступной деятельности (для отмывания доходов и наркоторговли) и сильно волатильны. Кроме того, майнинг ведет к повышенному потреблению электроэнергии, указывал ЦБ.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»