Байден подписал закон о повышении границы госдолга США до 31,4 трлн. долларов

Законопроект о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн. – до $31,4 трлн., ранее одобренный Сенатом подписал в четверг, 16 декабря, президент США Джо Байден, – говорится в сообщении Белого дома.

За повышение лимита госдолга, который позволит не возвращаться к этому вопросу до выборов в Конгресс осенью следующего года, выступил 221 член Палаты представителей, против – 209. Ранее за него проголосовали 50 сенаторов, против – 49.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.

Следует отметить, что повышение потолка госдолга не влечет за собой новых расходов, а преимущественно позволяет правительству платить по долгам. В том случае, если Конгресс не увеличит лимит, минфин будет вынужден приостановить платежи по долговым обязательствам, что будет означать государственный дефолт.

Вашингтон, Иван Бабурин

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