В России ограничат ставки по микрозаймам

Москва, декабрь 20 (Новый День, Иван Бабурин) – Минфин РФ попросил Банк России, Минэкономразвития и Минюст прислать до 22 декабря отзывы на депутатский законопроект об ограничении ставок по микрозаймам. Со своей стороны, минфин подготовил проект положительного заключения правительства на документ, – сообщает Интерфакс.

Сообщается, что Рассматриваемый законопроект № 22118-8, внесенный в парламент 22 ноября был предложен группой депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым. Документ устанавливает максимальную ежедневную процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне 0,8% (сейчас действует 1%) при ограничении значения полной стоимости кредита (ПСК) ставкой 292% годовых (сейчас действует 365%).

Одновременно законопроект снижает со 150% до 130% максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года.

В пояснительной записке к документу говорится: «Анализ бизнес-моделей МФО позволяет сделать вывод о наличии у части компаний резервов для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки».

Авторы пояснения подсчитали, что при установлении ограничения в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить около 5 млрд. рублей в год.

Чтобы кредиторы успели подготовиться к новым требованиям, предлагается ввести переходный период в 90 дней до вступления законопроекта в силу. Отмечается, что отсрочка не коснется положения о снижении максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года, оно вступит в силу 1 июля 2022 года.

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