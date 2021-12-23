«Аэрофлот» получит от правительства РФ госгарантий почти на 25 миллиардов рублей

Госгарантии в общем размере до 23 млрд. рублей получит авиакомпания «Аэрофлот» в 2021 году, сообщается в распоряжении, опубликованном 23 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении говорится: «Предоставить в 2021 году в обеспечение исполнения обязательств публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» государственную гарантию Российской Федерации на сумму до 23 млрд. рублей в обеспечение исполнения обязательств по возврату части суммы кредита, составляющей до 50% фактически предоставленной суммы кредита, привлекаемого в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» на сумму до 46 млрд. рублей на срок до 5 лет»

Как сообщает ТАСС, ранее «Аэрофлот» собирался привлечь у Сбербанка кредит на сумму до 46 млрд. рублей, совет директоров перевозчика тогда одобрил это решение.

Государственная гарантия предоставляется на срок, равный сроку исполнения обязательств по погашению суммы кредита, увеличенному на 90 календарных дней.

Москва, Иван Бабурин

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