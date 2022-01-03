Российские миллиардеры снова разбогатели

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние российских миллиардеров выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию, – сообщает РИА Новости.

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в который на данный момент входят 25 граждан России. При этом их совокупный показатель на 1 декабря 2021 года составлял 38 миллиардов долларов – таким образом, рассматриваемые миллиардеры только за прошедший месяц в совокупности увеличили свое состояние на 18,2 миллиарда долларов.

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона – на 7,68 миллиарда долларов, до 32,4 миллиарда, и он сохранил первое место. На втором месте в рейтинге один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, в прошлом году он стал богаче на 846 миллионов долларов, его состояние составило 30,9 миллиарда. Третье место занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,77 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда.

Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,14 миллиарда, до 28 миллиардов. Пятое место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на 5,51 миллиарда долларов, до 22,8 миллиарда. Все они сохранили свои места. А у занимающего теперь шестую строчку Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре», состояние увеличилось почти так же, как у Мордашова, – на 5,78 миллиарда долларов, до 22,4 миллиарда.

Седьмым стал Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») – с начала года его состояние выросло на «скромные» 145 миллионов долларов, до 21,3 миллиарда. На восьмом месте остался основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье состояние выросло на 2,37 миллиарда долларов и составило 18,5 миллиарда.

На девятом месте в списке находится Роман Абрамович (Evraz), его состояние уменьшилось на 420 миллионов долларов и составило 18 миллиардов. Десятку российских миллиардеров закрывает бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние уменьшилось на 622 миллиона долларов, до 17,5 миллиарда.

Москва, Иван Бабурин

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