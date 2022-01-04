Маск за один день стал богаче еще на $32 миллиарда

Согласно данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, состояние американского предпринимателя Илона Маска в результате значительного роста акций его компании Tesla за один день увеличилось на $32,6 млрд достигнув отметки в $304,2 млрд.

В результате Маск снова стал человеком с состоянием более $300 млрд. До роста акций Tesla в понедельник Маск и так был самым богатым человеком на планете, но теперь еще увеличил разрыв с ближайшим соперником, которым остается генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $200,6 млрд.

В понедельник, 3 января, акции Tesla выросли в первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году – на 13,53% до уровня $1 199,78 за акцию на фоне объявления в воскресенье о рекордном росте поставок электромобилей по итогам 2021 года. Компания направила клиентам 936 172 электромобиля, что на 87% больше, чем в 2020 году.

Вашингтон, Иван Бабурин

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