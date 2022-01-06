Эксперты прогнозируют ослабление рубля на фоне событий в Казахстане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Московской торговой бирже к закрытию торгов в среду курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1,44 рубля – до 76,8 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 86,82 рубля. Сегодня падение национальной валюты продолжилось: евро преодолел отметку в 87 рублей, а доллар впервые с 21 апреля 2021 года поднялся выше 77 рублей.

К 8 утра (мск) рубль немного «отыгрался», но к моменту публикации доллар снова стоил более 77 рублей.

«Давление усилилось после сообщений СМИ, что президент Казахстана Токаев обратился в ОДКБ за помощью. После этого рубль полетел вниз, и инвесторы стали избавляться от акций российских компаний, – цитирует РИА Новости независимого эксперта Сергея Дроздова. – Следующими уровнями могут стать 78 рублей за доллар и 80 рублей за доллар. Соответственно, курс евро как кросс-курс также может вырасти».

Отметим, что мартовский фьючерс на нефть марки Brent снизился на 1,36% – до 79,7 доллара за баррель.



Москва, Игорь Юров

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