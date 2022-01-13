В ООН призвали разблокировать валютные активы Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в четверг, 13 января, призвал США и Всемирный банк разморозить афганские фонды, заблокированные после прихода Талибана* к власти, – сообщает агентство AFP.

«Мы должны быстро влить ликвиды в экономику и избежать кризиса, который приведет к бедности, голоду и нищете для миллионов», – заявил Гутерриш.

По мнению генсека ООН, необходимо срочно разблокировать валютные резервы, чтобы предотвратить ухудшение «кошмара, разворачивающегося в Афганистане».

Следует напомнить, что активы Афганистана на миллиарды долларов были заморожены Вашингтоном, поставки гуманитарной помощи сильно нарушены, и более половины населения сталкивается с угрозой голода.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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