Российский газовый гигант обратился в международный арбитраж с целью пересмотра цены для Польши

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в пятницу, 14 января, обратились в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией PGNiG от 1996 года, – сообщает Интерфакс.

В ООО «Газпром экспорт» подчеркивают: «Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями «Газпром экспорта» не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала».

Со своей стороны председатель правления PGNiG Павел Маевский заявил по данному поводу, что «требование повышения контрактной цены совершенно необоснованно. Мы готовы продемонстрировать это в Арбитражном суде».

«PGNiG продолжает действовать в направлении изменения ценовых условий поставок природного газа, реализуемых по Ямальскому контракту. Следует отметить, что вышеупомянутые заявки «Газпрома» на пересмотр были поданы в ответ на запросы PGNiG о снижении контрактной цены от 1 ноября 2017 года и 1 ноября 2020 года, причем в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе», – приводит слова Маевского пресс-служба PGNiG.

Как ранее сообщалось, «Газпром экспорт» направил в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года цены на природный газ, поставляемый в рамках контракта. В соответствии с условиями контракта, спустя три года у «Газпром экспорта» возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался, направив соответствующее требование в адрес польской компании.

При этом ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром» продолжают добиваться в Апелляционном суде округа Свеа (Стокгольм) отмены арбитражного решения, вынесенного 30 марта 2020 года и ретроактивно изменившего контрактную цену с 1 ноября 2014 года.

Как отмечают в «Газпром экспорте»: «Российская сторона также остается открытой к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров».

Москва, Иван Бабурин

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