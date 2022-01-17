Молдавия снова попросила «Газпром» о помощи

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну обратился к главе ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить проблему оплаты за газ, которую страна может вновь просрочить, – сообщает ТАСС.

Андрей Спыну в эфире телеканала «ТВР-1» заявил следующее: «Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы «Газпром», который является мажоритарным акционером «Молдовагаза», выступил бы с решением».

По словам молдавского вице-премьера, до 20 января АО «Молдовагаз» должно рассчитаться за газ, который был потреблен с 1 по 15 января. При этом, по его словам, компании не хватит от 25 до 32 миллионов долларов.

Следует напомнить, что в подобной ситуации Молдавия оказалась в ноябре 2021 года, когда просрочила платежи и получила уведомление от «Газпрома» о прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда молдавское правительство выделило около 75 миллионов долларов для того, чтобы рассчитаться с российской компанией.

Кишинев, Иван Бабурин

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