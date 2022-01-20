В России презентуют «модернизированные» 100 рублей

Зампред Банка России Михаил Алексеев в четверг, 20 января, в ходе лекции в Высшей школе экономики заявил, что в ближайшее время Банк России проведет пресс-конференцию, на которой представит модернизированную банкноту в 100 рублей, – сообщает РИА Новости.

В частности, Алексеев сказал: «Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота».

Следует отметить, что в 2021-2025 годах Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков.

Планируется, что «модернизированные» 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей – в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

Москва, Иван Бабурин

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