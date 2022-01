Европейский Центробанк интересуется, что будут делать банки в случае введения санкций против России

Европейский Центробанк предупредил представленные в России финансовые организации Европы о рисках, которые для них несут санкции в случае «вторжения» России на Украину, – пишет Financial Times со ссылкой на источники.

РБК со ссылкой на FT сообщает, что ЕЦБ попросил банки сообщить об их действиях в случае введения санкций против России. Отдельно регулятор интересуется, какие действия будут предпринимать банки, если российские организации будут отрезаны от системы SWIFT.

Financial Times также пишет: «Запросы ЕЦБ показывают – регулятор хочет удостовериться, что европейские банки могут соблюдать любой санкционный режим и в состоянии быстро прекратить отношения с клиентами, с которыми им будет запрещено иметь дело».



Сообщается, что наибольшие риски, связанные с возможными санкциями, несут банки с большим российским присутствием, такие как: американский Citi, французский Sociеtе Gеnеrale, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit. Регулятор также запросил информацию о рисках, связанных с Россией и Украиной, у немецкого Deutsche Bank и голландского ING.



Как пишет Financial Times со ссылкой на данные Банка международных расчетов, российские юридические и физические лица должны международным банкам, включая их дочерние российские структуры, около $121 млрд. Помимо этого $128 млрд хранится на депозитах.



Наибольший риск несет банк Sociеtе Gеnеrale – €2,6 млрд, приводит газета информацию JP Morgan. Риск для Raiffeisen составляет €1,9 млрд, UniCredit – €1,4 млрд.



Financial Times со ссылкой на члена руководства одного из банков пишет, что основной «системный риск», возникающий из-за санкций, связан с отключением России от SWIFT. По его словам, это может оказать влияние на всю российскую банковскую систему. Кроме того, он видит дополнительный риск для европейских банков в том, что конфликт на Украине может ослабить курс рубля и таким образом отразиться на стоимости акций их дочерних российских подразделений.

Франкфурт-на-Майне, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»