Индекс Nasdaq в январе поставил исторический рекорд падения

Индекс Nasdaq, биржи ориентированной на торговлю акциями компаний в сфере высоких технологий, оказался самым худшим для первого месяца года за всю историю существования. Январский индекс показал рекорд падения в январе, снизившись на 12%. По мнению экспертов, падение может быть связано с предстоящим повышением ключевой ставки ФРС США, – сообщает Bloomberg.

«Такое серьезное падение вовсе не предел, поскольку прослеживается активность «медведей», которые работают в сторону падения рынка», – считает сотрудник американского финансового конгломерата Morgan Stanley Майкл Уилсон.

Сообщается, что индекс Nasdaq Composite в период с 1 по 28 января упал с 15 645 до 13 770 пунктов. При этом даже в кризисном 2008 году падение составляло «всего» 10%. Bloomberg пишет, что 31 января на 18:30 мск. индекс несколько отыграл, увеличившись на 2% в дневном исчислении. Здесь позитив вызван отчетами Apple о рекордной выручке за первый квартал 2022 финансового года, которая составила 11%.

Вашингтон, Иван Бабурин

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