Индия вводит цифровую рупию

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман во вторник, 1 февраля, заявил, что Центральный банк страны запустит цифровую версию рупии в следующем финансовом году, который начнется с 1 апреля, – сообщает CNBC.

Глава индийского минфина заявил следующее: «Введение цифровой валюты центрального банка даст толчок, большой толчок цифровой экономике. Цифровая валюта также приведет к более эффективной и дешевой системе управления валютой».

Как будет работать цифровая рупия или как она будет выглядеть Ситхараман не сообщил но сказал, что она будет введена «с использованием блокчейна и других технологий».

Следует отметить, что несмотря на то, что власти Индии внедряют цифровую рупию, они занимают жесткую позицию в отношении криптовалют, таких как биткойн, и в настоящее время индийское правительство работает над регулированием этого сектора.

По мнению министра финансов Индии Нирмала Ситхараман доход от передачи виртуальных цифровых активов должен облагаться налогом по ставке 30%.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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