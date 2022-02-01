Российские миллиардеры за первый месяц года обеднели на почти 18 миллиардов долларов

На $17,83 млрд. по состоянию на 1 февраля 2022 года снизилось общее состояние 25 богатейших бизнесменов России, – сообщают Ведомости со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

За первый месяц 2022 года больше всех ($2,53 млрд.) потерял член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, его «кошелек» похудел на $2,53 млрд. В тройку лидеров антирейтинга вошли также председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и основной владелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Их состояния снизились на $1,67 млрд. и $1,65 млрд. соответственно.

Далее антирейтинг российских миллиардеров выглядит следующим образом:

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин – минус $1,18 млрд.;

Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников – минус $1,09 млрд.;

Основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович – минус $1,08 млрд.;

Сенатор и инвестор Сулейман Керимов – минус $1,08 млрд.;

Основной акционер группы ПИК Сергей Гордеев – минус $989 млн.;

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков – минус $943 млн.;

Основатель и президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов – минус $878 млн;

Совладелец LetterOne и «Альфа групп» Михаил Фридман – минус $691 млн.;

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг – минус $652 млн.;

Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин – минус $617млн.

Как отмечает Bloomberg, с начала этого года состояние выросло лишь у двух российских бизнесменов из списка. Член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко поправил свое состояние на $408 млн. Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор стал богаче за январь 2022 года на $60,1 млн.

Отметим, что общее состояние 25 богатейших российских бизнесменов к 1 февраля превышает $370 млрд.

Первое место держит Леонид Михельсон ($30,8 млрд.), второе – Владимир Потанин ($30,2 млрд.), третье место у Алексея Мордашова ($27,2 млрд.). Далее следуют: Владимир Лисин ($26,8 млрд.), президент «Лукойла» Вагит Алекперова($22,5 млрд) на последнем месте среди богатейших людей России находится Сергей Гордеев ($5,7 млрд.).

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»