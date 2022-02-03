Регионам, поддерживающим инвестпроекты, могут списывать часть бюджетного долга

Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что часть бюджетного долга можно списывать с регионов, которые поддерживают инвестпроекты, – сообщает ТАСС.

«Можно было бы списывать регионам часть долга, которую они должны вернуть федерации, если они направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности. Минфин с этим согласен, это возможно, и это, на наш взгляд, тоже достаточно эффективная мера поддержки», – заявил Путин.

По мнению российского лидера, накачивать регионы дополнительными кредитными ресурсами неправданно, есть другой инструмент, касающийся рассрочки по бюджетному долгу для регионов. Так как инвестиционные налоговые кредиты не работают так эффективно, как хотелось бы.

Кроме того, Путин отметил, что сейчас субъекты России должны сами определять, что является выгодным, интересным, окупаемым и правильным.

Москва, Иван Бабурин

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