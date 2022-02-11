Байден заблокировал активы ЦБ Афганистана

Президент США Джо Байден в пятницу, 11 февраля, подписал указ о блокировании $7 млрд. активов Центрального банка Афганистана, находящихся в Соединенных Штатах, – сообщает ТАСС со ссылкой на специальный телефонный брифинг представителя американской администрации высокого ранга.

Американский чиновник сказал следующее: «Сегодня утром президент Байден подписал указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана, которые находятся на хранении в американских финансовых институтах».

Также он сообщил, что всего Центральный банк Афганистана размещал за рубежом резервы в размере более $9 млрд., из которых $7 млрд. хранились в Соединенных Штатах.

«После этого мы будем стремиться способствовать предоставлению доступа к порядка $3,5 млрд. для обеспечения нужд афганского народа и Афганистана», – сообщил спикер.

По его словам, еще половину замороженных активов ЦБ Афганистана США зарезервируют для возможной выплаты компенсаций по искам в американских судах для родственников жертв терактов, в том числе 11 сентября 2001 года.

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, хранящиеся на банковских счетах в США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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