В Индии к рынку криптовалют относятся как к финансовой пирамиде

Заместитель председателя Резервного банка Индии Раби Санкара заявил, что криптовалюты и вложения в них сродни финансовой пирамиде, и их законодательный запрет – наиболее разумный вариант для Индии. Это позволило бы избежать угроз финансовой и макроэкономической стабильности, – сообщает индийский телеканал Санкары NDTV.

Зампред индийского Резервного банка также заявил: «Мы видим, что криптовалюты не имеют четкого определения – это не валюта, актив или товар, у нее нет базовых денежных потоков, нет собственной ценности; они сродни схемам Понци (финансовой пирамиде -ред.), а может быть и хуже».

Следует отметить, что индийские инвесторы и криптобиржи выступают за регулирование криптовалют как актива, и недавнее решение правительства страны ввести налогообложение доходов с продажи цифровых валют сделало им намек на то, что цифровые валюты все же не запретят. Однако в ЦБ Индии все равно выступают против.

«Криптовалюты не могут регулироваться кем-либо на финансовом рынке. Невозможно регулировать то, чему нельзя дать определение», – считает Раби Санкара.

Он объясняет свою позицию тем, что криптовалюты изначально были созданы для того, чтобы обойти регулируемую финансовую систему. Аргумент, что криптовалюту следует вписать в нормативно-правовое поле для развития блокчейн-технологий, Санкара также отвергает, объясняя это анонимностью и децентрализованностью системы, работающей исключительно в виртуальном мире, что притягивает незаконные транзакции.

«Если бы они аутентифицировались централизованно, можно было бы поддерживать развитие блокчейна без какой-либо цифровой валюты», – резюмирует зампред ЦБ Индии.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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