США продадут Польше танков на шесть миллиардов долларов

Государственный департамент США в пятницу, 18 февраля, заявил, что Соединенные Штаты одобрили потенциальную продажу Польше 250 танков за 6 миллиардов долларов, – сообщает агентство AFP
В госдепе также сообщили, что Конгресс США должен одобрить договоренность о продаже 250 танков Abrams и связанного с ними оборудования, «включая транспортные средства, орудия и боеприпасы».
«Эта сделка должна позволить Польше справиться с текущими и будущими угрозами в Европе», – заявили в госдепе.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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