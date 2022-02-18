США продадут Польше танков на шесть миллиардов долларов

Государственный департамент США в пятницу, 18 февраля, заявил, что Соединенные Штаты одобрили потенциальную продажу Польше 250 танков за 6 миллиардов долларов, – сообщает агентство AFP

В госдепе также сообщили, что Конгресс США должен одобрить договоренность о продаже 250 танков Abrams и связанного с ними оборудования, «включая транспортные средства, орудия и боеприпасы».

«Эта сделка должна позволить Польше справиться с текущими и будущими угрозами в Европе», – заявили в госдепе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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