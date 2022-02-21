Банк Credit Suisse отрицал обвинения в обслуживании диктаторов и наркоторговцев

Швейцарский банк Credit Suisse срочно проверяет счета своих клиентов после публичных обвинений в обслуживании диктаторов и наркоторговцев. С 1940-х преступники и коррупционеры хранили свои деньги в банке, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung.

Издание получило от анонимного источника данные о владельцах счетов в Credit Suisse, открытых с 1940х по 2010-е годы. Речь шла о более 18 тыс. счетов, средства на которых превысили 100 млрд долларов. Часть из них до сих пор активно используется. Из данных следует, что среди клиентов банка были «коррумпированные диктаторы, подозреваемые в военных преступлениях и торговле людьми, а также наркоторговцы и другие преступники».

Так, банк обвинили в сотрудничестве с людьми, обвиненными в краже активов венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA. Якобы фигурантам принадлежат 25 счетов на общую сумму 270 млн долларов. В том же банке хранили деньги филиппинские торговцы людьми, осужденный за взяточничество топ-менеджер гонконгской биржи, коррупционные политики из Египта и Украины, пишет издание.

Sueddeutsche Zeitung передала данные в Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и коллегам-журналистам по всему миру.

Credit Suisse опубликовал официальное заявление, назвав голословными утверждениями и инсинуациями все публикации в СМИ. Банк проверил счета, упомянутые в новостях, и заявил, что 90% из них уде закрыты или в процессе закрытия. Остальные счета проверены в стандартном режиме, и за них банк «спокоен».

«Мы продолжим анализировать ситуацию и сделаем дополнительные шаги, если потребуется», – добавили в Credit Suisse.

Москва, Наталья Рязанова

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