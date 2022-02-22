США опубликовали полный список попавших под санкции российских компаний

Минфин США опубликовал у себя на сайте полный список российских компаний, против которых Соединенные штаты ввели санкции в ответ на решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской Народных республик.

Принимая ограничительные меры, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) основывалось на указе Джо Байдена от 21 февраля о введении жестких ограничений на экономическую деятельность с ЛДНР.

«Под санкции попали прежде всего «Внешэкономбанк» (ВЭБ) и «Промсвязьбанк» (ПСБ), а также их 42 дочерние компании, так как «ВЭБ имеет решающее значение для способности России привлекать средства, а ПСБ – для российского оборонного сектора», – сообщается на сайте американского минфина.

Также в ведомстве сообщили, что «санкции гарантируют, что ВЭБ и «Промсвязьбанк» больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены, а американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с этими учреждениями без разрешения OFAC. Это сразу ухудшит способность ВЭБ и Промсвязьбанка выполнять базовые функции в международной финансовой системе».

Список дочерних компаний ВЭБ, которым блокируется имущество и доли в имуществе:

ОАО Банк БЕЛВЭБ (расположен в Белоруссии)

ОАО «ВЭБ-лизинг» – лизинговая компания, расположенная в России

«Проминвестбанк» – банк, работающий на Украине

«ВЭБ Капитал» – финансовая компания в России

ООО «ВЭБ Инжиниринг» – компания по оказанию услуг по реализации инвестиционных проектов, расположенная в России

АО «Инфравэб» – компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России

АО «ВЭБ.ДВ» – компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России

VEB Asia Limited – финансовая компания, расположенная в Гонконге

ООО «Инфраструктура Молжаниново» – электроэнергетическая компания, расположенная в России

ООО «Курорт Золотое Кольцо» – строительная компания, расположенная в России

АО «Российский экспортный центр» – экспортно-ориентированная компания, расположенная в России

ООО «ВЭБ Венчурс» – финансовая компания, расположенная в России

ООО «ВЭБ Сервис» – консалтинговая компания в области бизнеса и управления, расположенная в России

ООО «Специальная организация проектного финансирования «Фабрика проектного финансирования» – финансовая компания, расположенная в России

ООО «Группа СИБУГЛЕМЕТ» – угледобывающая компания, расположенная в России

АО «АНГСТРЕМ-Т» – технологическая компания, расположенная в России

ООО «НМ-ТЕХ» – технологическая компания, расположенная в России

ЗАО «СЛАВА» – риелторская компания, расположенная в России

АО «ПФК ЦСКА» – спортивно-развлекательная компания, расположенная в России

ООО «Торговый Квартал-Новосибирск» – лизинговая компания, расположенная в России

ООО «Байкал Центр» – строительная компания, расположенная в России

ООО «Прогород» – инфраструктурная компания, расположенная в России

ООО «ВЭБ.РФ Управление Активами» – финансовая компания, расположенная в России

АО «Росэксимбанк» – учреждение поддержки экспорта, расположенное в России, а также коммерческий банк, регулируемый Центральным банком Российской Федерации

ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» – страховое агентство, расположенное в России.

Блокируется имущество и доли в имуществе следующих дочерних обществ «Промсвязьбанка»:

ООО «Алкес Трейд» – финансовая компания, расположенная в России

ООО «Антарес» – финансовая компания, расположенная в России

ООО «Элитные Дома» – риелторская компания, расположенная в России

ООО «ПСБ Инновации и Инвестиции» – технологическая компания, расположенная в России

ООО «Эра Фонд» – технологическая компания, расположенная в России

ООО «ПСБ-Форекс» – финансовая компания, расположенная в России

ООО «Хольцвуд» – финансовая компания, расположенная в России

ООО «Курф» – финансовая компания, расположенная в России

ООО «Управляющая компания «Промсвязь» – инвестиционная компания, расположенная в России

ООО «Паскаль» – компания, предоставляющая услуги управленческого консалтинга в России

ООО «ПСБ Бизнес» – гостиничная компания, расположенная в России

ООО «Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция» – финансовая компания, расположенная в России

ООО «Сергиево-Посад Ленд» – финансовая компания, расположенная в России

ООО «ПСБ Авиализинг» – финансовая компания, расположенная в России

ООО «Технософт» – технологическая компания, расположенная в России

ООО «Тринитекс» – риелторская компания, расположенная в России

ООО «ПСБ Лизинг» – финансовая компания, расположенная в России.

OFAC также приняло меры в отношении пяти судов, принадлежащих ООО «ПСБ Лизинг», дочерней компании ПСБ:

Baltic Leader (IMO: 9220639) – накатное грузовое судно под российским флагом

Linda (IMO: 9256858) – танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом

Pegas (IMO: 9256860) – танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом

Fesco Magadan (IMO: 9287699) – контейнеровоз под российским флагом

Fesco Moneron (IMO: 9277412) – контейнеровоз под российским флагом.

Вашингтон, Иван Бабурин

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