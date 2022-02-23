Бизнес Германии постарается не допустить отключения России от SWIFT

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что отключение России от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом, – сообщает РИА Новости.

«Немецкий бизнес постарается этого (отключения от SWIFT, – ред.) не допустить. Надеемся, что до этого не дойдет. Мы, как экономика, сделаем все, чтобы до этого развития не дошло», – заявил Хармс.

Кроме того, Хармс отметил: «Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдет. Хотя санкции против больших российских банков, о которых тоже постоянно идет речь, имели бы такой же эффект».

По словам исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики, внешняя торговля Германии должна получать инвестиции, а это требует сильной финансовой системы, поэтому подобные финансовые санкции стали бы последней мерой, к которой следовало бы обратиться.

Берлин, Иван Бабурин

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