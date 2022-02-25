ФАС начала проверку обоснованности поднятия цен в сети DNS

ФАС проверит розничную сеть DNS объявившую ранее о повышении цен. Антимонопольщики изучат, насколько обоснованно продавец бытовой техники повышает цены, – сообщает Интерфакс.

Напомним, что в пятницу, 25 февраля, один из крупнейших российских продавцов бытовой техники и электроникой заявил о повышении цен на 30%, чем привлек внимание Федеральной антимонопольной службы. ФАС начала проверку.

Федеральная антимонопольная служба РФ проверяет обоснованность повышения цен одним из крупнейших российских продавцов бытовой техники и электроники DNS.

В сообщении ведомства говорится: «В организацию направлен запрос, а должностному лицу выдано указание о недопустимости действий, которые могут нарушать закон «О защите конкуренции».



Напомним, ранее генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил, что на фоне падения рубля и новых санкций компания была вынуждена увеличить цены в сети почти на треть.



«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза», – написал Алексеев.

По его словам, валютные колебания спровоцировали рост цен на 30%, он также не исключил, что он продолжится из-за технологических санкций против России.

Москва, Иван Бабурин

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