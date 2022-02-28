Мосбиржа не будет проводить вечерние и утренние торги до конца недели

Банк России в понедельник, 28 февраля, сообщил, что торги на Московской бирже в период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии. В понедельник торги закончатся в 19:00 мск., – сообщается на сайте регулятора.

В Банке России заявили: «Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации».

Сообщается, что в понедельник на торговой площадке проводятся только торги на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО. Они открылись в 10:00 мск. без утренней сессии. Торги на фондовом рынке не проводятся.

Ранее в понедельник, 28 февраля, сообщалось, что в России объем наличных денег в обращении резко вырос на 1,4 трлн. рублей. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий назвал это историческим максимумом за все время существования банковского сектора страны.

Напомним, что Утром 28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20%. Мера должна поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан, компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Москва, Иван Бабурин

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