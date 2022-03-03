С сегодняшнего дня за покупку валюты на бирже будут брать комиссию 30%

С утра крупнейшие брокеры разослали клиентам уведомления о том, что с сегодняшнего дня комиссия за покупку валюты составит 30%. И неважно, пытаетесь вы купить один доллар или тысячу.

«С 3 марта 2022 г. комиссия за покупку иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) будет взиматься в размере не менее 30% от суммы сделки. Это касается физических лиц. Это обусловлено предписанием Банка России №018-38-6/1319 от 2 марта 2022 г. Размер комиссии устанавливается с 9:00 03.03.2022 до момента отмены предписания Банка России», – говорится в сообщении «БКС-брокер».

Аналогичное получили клиенты ВТБ. А вот «Тинькофф» информацию пока не подтверждает: «У нас нет информации об установлении такого налога. Официальной информации на сайте ЦБ РФ нет. Информация со сторонних источников не проверена», – сообщили в поддержке банка «Тинькофф».

Отметим, что в последние дни торги на Московской бирже ведутся только в части покупки/продажи валюты. Многие клиенты брокеров предпочитают совершать сделки по валюте именно на бирже, поскольку курс там был более привлекательным, чем при покупке в банке.

Москва, Екатеринбург, Анастасия Истомина

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