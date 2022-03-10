В России вводится временный порядок операций с валютой для юридических лиц

Временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вводится в РФ с 10 марта по 10 сентября, – сообщает Банк России.

В сообщении говорится: «Во время действия временного порядка операций с наличной валютой юридические лица резиденты и индивидуальные предприниматели резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена».

Все остальные валюты компании резиденты и индивидуальные предприниматели резиденты могут получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Юридические лица нерезиденты и индивидуальные предприниматели нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Остальные валюты нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

«Остальные условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются», – сообщает Банк России.

Москва, Иван Бабурин

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