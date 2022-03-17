Центробанк предписал банкам усилить контроль за перекупщиками валюты

Центральный банк России предписал банкам усилить контроль за клиентами для предотвращения «обхода» введенных из-за санкций ограничений на валютные операции, – сообщается на сайте РБК.

ЦБ также просит банки отслеживать нехарактерные покупки товаров, которые могут совершаться для их перепродажи. Сообщается, что при выявлении подобных операций банки смогут их блокировать.



Банк России рекомендовал банкам обращать повышенное внимание на операции клиентов, которые могут проводиться для обхода специальных экономических мер, принятых указами президента России Владимира Путина, правительством и ЦБ после введения новых санкций против России.

Отмечается, что рекомендации содержатся в письме, которое кредитным организациям направил зампред Банка России Юрий Исаев.

Представитель регулятора в интервью РБК сказал: «Мы оказываем банкам методическую поддержку на основе актуальной информации, в том числе по вопросам, связанным с «противолегализационным» законодательством. Применяемые банками меры не затрагивают интересы добросовестных клиентов кредитных организаций».



Рекомендации Центрального банка России выглядят следующим образом:

– Банкам необходимо обращать повышенное внимание на операции физических и юридических лиц, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям, по выводу активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран.

– Обращать повышенное внимание на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой.

– Примеры транзакционной аномалии, это «нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о покупке товаров для последующей перепродажи», а также проведение операций, направленных на вывод средств за рубеж или на покупку и продажу криптовалюты. При выявлении таких операций банки должны провести углубленную проверку в отношении клиента. Затем при необходимости в соответствии с «антиотмывочным» законодательством они имеют право отказать в проведении операции и направить информацию в Росфинмониторинг.

Также банкам рекомендуется при отправке данных отдельно помечать заблокированные операции специальной маркировкой КОНТУР.

«Подобная практика применялась в 2020 году, когда банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Тогда кредитные организации должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией», – сообщили в ЦБ России.

Москва, Иван Бабурин

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